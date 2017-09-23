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وزير التربية والتعليم: خففنا المناهج الدراسية على الطلاب

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وزير التربية والتعليم: خففنا المناهج الدراسية على الطلاب وزير التربية والتعليم: خففنا المناهج الدراسية على الطلاب

التحرير

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد، موضحًا أنه عقد عدة لقاءات داخل الوزارة لمناقشة كيفية طباعة الكتب وتوزيعها على الطلاب، وكذلك أعمال الصيانة وأنواعها للمدارس التعليمية، بجانب أمور مالية أخرى.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج «مساء دي إم سي»، عبر فضائية «دي إم سي»، أنه تم تدريب عدد كبير من المعلمين وتوزيعهم بشكل جيد على المدراس، موضحًا أنه يعمل على رفع روح المواطنة والولاء من جانب الطلاب للدولة، من خلال التشديد على تحية العلم والنشيد الوطني، وكذلك الاهتمام بالإذاعة المدرسية.

وتابع الوزير: «إن شاء الله يبقى عام دراسي جيد، ويمشي بسلام وبجودة أعلى من السابق»، موضحًا أنه سيتم تقييم الإداريين والمعلمين خلال السنة الدراسية، وفتح مكاتب تواصل مع أعضاء مجلس النواب وأولياء الأمور لحل كل المشكلات أولا بأول، ولفت إلى أن الوزارة قامت بتخفيف عدد كبير من المناهج وأزالت الحشو فقط دون أن تمس المواد العلمية بشيء.

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وأشار إلى أنه يعمل على حل المشاكل التي تواجه المعلمين مثل الترقيات والتثبيت والمغتربين من أجل التفرغ للعملية التعليمية، مبينا أن الدولة أولت للتغذية المدرسية اهتماما كبيرا، كما أن الوزارة تعمل على تحسين البنية التحتية للمدارس بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.

وواصل الوزير: «نسعى لتعويد الشباب على البحث العلمي من الآن، حطينا منهج الصف الأول والثاني الثانوي على بنك المعرفة على الإنترنت».

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التحرير

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