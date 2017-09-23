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أحمد عكاشة: الإخوان كانوا أعداءً للثقافة (فيديو)

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أحمد عكاشة: الإخوان كانوا أعداءً للثقافة (فيديو) أحمد عكاشة: الإخوان كانوا أعداءً للثقافة (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن فنلندا أفضل دول العالم من حيث التعليم، لأنها تسمح للطفل التمتع بالطفولة، مضيفًا: «غير مسموح للمدارس بإعطاء الطفل واجبًا منزليًا وإلا تتعرض للعقاب».

وأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج «حصة قراءة»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء السبت، أن الطفل في فنلندا يقضي 30% من وقته في الرسم والموسيقى والفن والرياضة والأخلاق، منوهًا بأن الـ5 سنين الأولى من حياة الطفل تتكون فيه خريطة العقل.

وتابع: «الطفل في يأخذ الثقافة في الخمس سنوات الأولى من أبوين أميين، ويخطفهم الفكر الإخواني بعد ذلك، وأنا كنت مستغرب ترك الدولة للإخوان حتى سيطروا على مؤسسات الدولة خاصة التعليم والتربية ومجمعات التغذية، والنقابات ولذلك الطفل يخرج كارها للآخر ويعتبر الآخر كافرا، فالأطفال كانوا يتعرضون لغسيل مخ».

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واختتم: «لا يمكن للشخص الذي يتذوق الجمال أن يكون إرهابيًا.. ولذلك أول ما جاء الإخوان إلى الحكم كانوا أعداءً للثقافة، لأن الثقافة ضد التطرف التسلطي».


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التحرير

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