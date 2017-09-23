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أديب: «الأهلي يِفرح.. لازم نستناه في المطار ونغنيله»

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أديب: «الأهلي يِفرح.. لازم نستناه في المطار ونغنيله» أديب: «الأهلي يِفرح.. لازم نستناه في المطار ونغنيله»

التحرير

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علّق الإعلامي عمرو أيب، على فوز النادي الأهلي، على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، في رادس، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا: «ألف مبروك، والله العظيم أنا مبسوط، الأهلي نادي القرن وكل قرن، والله الأهلي يفرح هو وجمهوره المحترم».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، «سعداء جدًا، ونهني أنفسنا، وروح الفانلة الحمراء، وحسام البدري، ومعلول وأجاي، والله العظيم شيء يفرح، ألف مبروك حقيقي، ولام نستناه في المطار ونغنيله».

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تابع: «المصريين معندهمش فرحة غير فرحة النادي الأهلي، والله العظيم من قلبي وبكل حب مبسوط جدًا، ومبسوط جدًا إن الناس مبسوطة، الأهلي اتعادل على أرضه، ودخل فيه جول هناك، ورجع جاب هدفين، والله العظيم ما حد يعرف يعمل كده غير الأهلي».

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التحرير

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