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الرئيس الفلسطيني: حماس استجابت عمليا للشروط التي وضعناها للمصالحة

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني: حماس استجابت عمليا للشروط التي وضعناها للمصالحة

11:08 م السبت 23 سبتمبر 2017

الرئيس الفلسطيني: حماس استجابت عمليا للشروط التي وضعناها للمصالحة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله – (أ ش أ):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حركة حماس استجابت عمليا للشروط التي وضعتها القيادة الفلسطينية من أجل انهاء الانقسام وعودة الوحدة بين الشعب.

وأضاف الرئيس عباس - في بداية اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح - "سنعقد عدة اجتماعات للجنة المركزية والتنفيذية والقيادة الفلسطينية لمناقشة كافة المواضيع التي تحدثنا عنها أمام الأمم المتحدة وموضوع المصالحة الفلسطينية ، وإن ما أعلنته حماس جاء ملبيا لما طلبناه من إلغاء اللجنة الإدارية وتمكين من العمل وصولا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية".

وقال إن هذه التطورات تتطلب نقاشا موسعا من القيادة الفلسطينية للوصول إلى نتيجة من خلالها نصل إلى الوحدة الفلسطينية وإعادة اللحمة للشعب.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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