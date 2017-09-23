مسؤول بالصحة: سحب أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بـ 155 مليون جنيه
مسؤول بالصحة: سحب أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بـ 155 مليون جنيه
11:04 م السبت 23 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب – أحمد جمعة:
قالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، إنه تم تنفيذ الاتفاق بين الشركات والصيادلة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وبلغ إجمالي ما تم سحبه خلال الشهور الماضية نحو 155 مليون جنيه أدوية "إكسبير".
كان وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا في مارس الماضي، بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى.
وأوضحت زيادة في تصريحات لمصراوي، أن سحب الأدوية يأتي تنفيذًا لمطالب الصيادلة، حيث تم الاجتماع معهم من قبل لجنة مشكلة من الوزير لدراسة مطالبهم والتي كان من بينها إلزام الشركات بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
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