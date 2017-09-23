ضبط سيدة بالقليوبية حاولت ابتزاز "حماها" بفيديوهات مخلة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت شبين القناطر جريمة زنا محارم، حيث اتفقت ربة منزل سيئة السمعة مع عاطل لتصويرها أثناء قيامها بممارسة الرزيلة مع حماها "والد زوجها" وتهديده بالفيديو، لابتزازه والتحصل منه على أموال مقابل عدم نشر الفيديو.

ألقي القبض على المتهم والمتهمة و"حماها".

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا من "سعيد م ع" 65 سنة بالمعاش، ونجله "أمين" 38 سنة مندوب مبيعات، حيث قرر الأول في بلاغه أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من شخص مجهول يهدده بنشر مقاطع فيديو جنسية له مع إحدى السيدات، وأنه يطلب منه مبلغًا ماليً كبيرًا مقابل عدم نشرها.

تشكّل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة شخص يدعى "يوسف. ا. ى" 40 سنة ميكانيكي، سبق اتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه ومخدرات.

جرى ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة، وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود 3 مقاطع فيديو للمبلغ مع إحدى السيدات، وبسؤاله عنه تبين أنها تدعى "رشا ع" 28 عامًا، زوجة المبلغ الثاني، وتبين أن المتهم على علاقة غير شرعية بها، وأنها اتفقت معه على ابتزاز حماها والحصول منه على أموال بعد تهديده بنشر الفيديوهات.

وباستهدافها قررت أنها على علاقة غير شرعية بالمتهم، وأنها اتفقت معه على إغراء حماها لممارسة الجنس معها، وأن يصورهما معًا لابتزاز والد زوجها ماليًا.

جرى ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.