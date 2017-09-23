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وفاة امرأتين في المكسيك بأزمة قلبية إثر هزة ارتدادية عنيفة

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مصراوي Masrawy

وفاة امرأتين في المكسيك بأزمة قلبية إثر هزة ارتدادية عنيفة

10:43 م السبت 23 سبتمبر 2017

وفاة امرأتين في المكسيك بأزمة قلبية إثر هزة ارتدادية عنيفة

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

توفيت امرأتان مسنتان بسبب رعبهما من زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب المكسيك اليوم السبت، حسبما أفادت السلطات عقب الهزة الارتدادية.

وأطلقت سيارات الدفاع المدني في مكسيكو سيتي صافرات الإنذار بسبب الهزة الارتدادية التي ضربت العاصمة بعد أربعة أيام من زلزال أكثر قوة أسفر عن مقتل حوالي 300 شخص في العاصمة وما حولها.

وقال ميجيل أنخيل مانسيرا عمدة مكسيكو سيتي إن صافرات الإنذار ربما تكون أسهمت في وفاة امرأة (80 عاما) في منزلها ووفاة امرأة ثانية كانت تفر إلى الشارع.

وأضاف مانسيرا أن هناك أنباء أخرى ترددت حول تعرض مواطنين لنوبات هلع، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات أخرى أو أضرار في الممتلكات بسبب الهزة الارتدادية الأخيرة.

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