الأكراد العراقيون في الخارج يبدأون التصويت في استفتاء على استقلال كردستان

اربيل (كردستان) - (د ب أ):

بدأ الأكراد العراقيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت في استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق الذى يتمتع بالحكم الذاتي، وذلك وسط معارضة دولية لإجراء هذا الاستفتاء .

وأفادت لجنة مسؤولة عن عملية الاستفتاء بأن هناك نسبة مشاركة مرتفعة في التصويت الإلكتروني، ولكن دون إعطاء أرقام محددة.

وقال رئيس اللجنة هاندرن محمد إن "الناخبين تسببوا في ضغط هائل على الرابط الإلكترونى للاقتراع مما أدى إلى مشاكل فنية".

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ.) أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض الناخبين حول مواجهة مشكلات فنية فى عملية الاقتراع. وأضاف "إننا نعالج هذه المشاكل".

يذكر ان التصويت متاح للمغتربين الاكراد العراقيين لمدة ثلاثة ايام.

وكان الأكراد العراقيون فى الصين أول من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء .ولا يعرف تحديدا العدد الدقيق للناخبين الذين يتمتعون بحق التصويت بين أكراد العراق في الخارج .

ومن المقرر أن تجرى بعد غد الاثنين عملية الاقتراع في كردستان ومناطق متنازع عليها بين بغداد وآربيل بما في ذلك كركوك .