أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأكراد العراقيون في الخارج يبدأون التصويت في استفتاء على استقلال كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأكراد العراقيون في الخارج يبدأون التصويت في استفتاء على استقلال كردستان

10:39 م السبت 23 سبتمبر 2017

الأكراد العراقيون في الخارج يبدأون التصويت في استفتاء على استقلال كردستان

أرشيفية

اربيل (كردستان) - (د ب أ):

بدأ الأكراد العراقيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت في استفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق الذى يتمتع بالحكم الذاتي، وذلك وسط معارضة دولية لإجراء هذا الاستفتاء .

وأفادت لجنة مسؤولة عن عملية الاستفتاء بأن هناك نسبة مشاركة مرتفعة في التصويت الإلكتروني، ولكن دون إعطاء أرقام محددة.

وقال رئيس اللجنة هاندرن محمد إن "الناخبين تسببوا في ضغط هائل على الرابط الإلكترونى للاقتراع مما أدى إلى مشاكل فنية".

وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ.) أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض الناخبين حول مواجهة مشكلات فنية فى عملية الاقتراع. وأضاف "إننا نعالج هذه المشاكل".

يذكر ان التصويت متاح للمغتربين الاكراد العراقيين لمدة ثلاثة ايام.

وكان الأكراد العراقيون فى الصين أول من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء .ولا يعرف تحديدا العدد الدقيق للناخبين الذين يتمتعون بحق التصويت بين أكراد العراق في الخارج .

ومن المقرر أن تجرى بعد غد الاثنين عملية الاقتراع في كردستان ومناطق متنازع عليها بين بغداد وآربيل بما في ذلك كركوك .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البرلمان التركي يمدد تفويضا يجيز إرسال قوات عسكرية إلى العراق وسوريا

    أخبار

  • العراق يحذر من "العبث بالثروة النفطية" على خلفية استفتاء كردستان

    أخبار

  • فشل الحوار بين التحالف الوطني العراقي ووفد إقليم كردستان بشأن الاستفتاء

    أخبار

  • وزير الدفاع التركي: استفتاء كردستان "قد يتسبب بحريق في المنطقة"

    أخبار

إعلان

bf3cb47ed3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته