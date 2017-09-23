تنفيذ 21 ألفا و733 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
تنفيذ 21 ألفا و733 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
10:44 م السبت 23 سبتمبر 2017
مباحث تنفيذ الأحكام
كتب - علاء عمران:
شنَّ ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 21 ألفا و733 حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ.
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