تنفيذ 21 ألفا و733 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنَّ ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين داخل وخارج البلاد.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة – عن تنفيذ 21 ألفا و733 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ.