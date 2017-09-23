محكمة النقض تنقذ عاملا قتل جاره من "حبل المشنقة" وتعاقبه بالمؤبد

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من المحامي صبري أبو ضيف، على حُكم إعدام المتهم حسن محروس، وتخفيف الحُكم إلى السجن المؤبد، في اتهامه بقتل جاره بعد رفضه خطبته لشقيقته.

كشفت تحقيقات نيابة شمال دمنهور، عن وجود خلاف بين المتهم حسن محروس والمجني عليه محمود الصافي، بعد رفض الأخير طلب "حسن" بخطبة شقيقته، ومعاتبته على معاكستها في الشارع، فأسرَّها المتهم في نفسه وعقد النية على الانتقام.

أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل مشاجرة أحد أقربائه وبين المجني عليه، فتوجه بسلاح خرطوش لرد كرامته، فاطلق عيارين في الهواء لإخافته ومنعه الأهالي من قتل الأخير، فانتظر على أحد المقاهي، حتى أبصر ضحيته وأطلق عليه عيارا ناريا في رأسه، فسقط قتيلاً.

نسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 640 لسنة 2012 كلي شمال دمهور، أنه في يوليو 2012، قتل المجني عليه محمود رمضان الصافي عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق نحوه عيار خرطوش فاستقر في رأسه، ما أودى بحياته.

وفي يونيو 2014، قضت محكمة جنايات دمنهور بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، وتقدم دفاع المتهم بالطعن على الحكم، وتم قبوله وإعادة محاكمته.

وقضت محكمة الجنايات في إعادة المحاكمة وبإجماع الآراء بإعدام المتهم شنقا بتهمة القتل العمد، وطعن على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية.

وطالب المحامي صبري أبو ضيف، دفاع المتهم حسن محروس، في مذكرة طعنه بتغيير القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت التي تتراوح عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات.