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أبو تريكة: الأهلي عظيم ولا يعرف اليأس

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أبو تريكة: الأهلي عظيم ولا يعرف اليأس أبو تريكة: الأهلي عظيم ولا يعرف اليأس

التحرير

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حرص محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، على تهنئة النادي الأهلي بعد تأهله للدوري نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بالفوز على الترجي التونسي في عقر داره.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة. 

وكتب «أمير القلوب»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «ملحمة أخري من ملاحم النادي الاهلي نحن لا نعرف اليأس مبروك يا أهلي ياعظيم وحظ موفق للترجي الكبير».

 

 

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التحرير

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