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البدري: كنت واثقا من الفوز على الترجي رغم التأخر بهدف

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البدري: كنت واثقا من الفوز على الترجي رغم التأخر بهدف البدري: كنت واثقا من الفوز على الترجي رغم التأخر بهدف

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه كان يتوقع حسم التأهل أمام الترجي في «رادس»، وكان لديه ثقة كبيرة في لاعبيه.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة. 

وأضاف «البدري»، خلال تصريحاته لقناة beIN sports، أنه كان لديه أملًا كبيرًا في تحقيق الفوز، موجهًا الشكر لجمهور القلعة الحمراء الذي حرص على مؤازرة الفريق في تونس.

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وأوضح، أنه أغلق المساحات على لاعبي الترجي، واستغل أخطاء دفاع فريق باب سويقة، بسحب لاعبيه  لنصف ملعب الأهلي وخلق مساحات في خط دفاعه لصناعة فرص تهديفية.

وتابع مدرب القلعة الحمراء، انه لم يكن قلق حتى بعد تقدم الترجي، بل كان واثقًا في الفوز، ونقل ذلك للاعبين، مشيدًا بالروح التي أدى بها لاعبيه.

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التحرير

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