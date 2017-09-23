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جلسة بين مصيلحى ومشالى لبحث أزمات الاتحاد السكندري (صور)

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جلسة بين مصيلحى ومشالى لبحث أزمات الاتحاد السكندري (صور) جلسة بين مصيلحى ومشالى لبحث أزمات الاتحاد السكندري (صور)

التحرير

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عقد محمد مصيلحى،الرئيس الأسبق لنادى الاتحاد السكندرى الذي أعلن ترشحه على نفس المنصب فى انتخابات النادى المقبلة، جلسة مع محمود مشالى، رئيس النادى الحالي لبحث أزمات النادى المالية.

ووصلت الأزمات لحجز الضرائب على أرصدة النادى إضافة إلى عدم صرف رواتب الأجهزة الفنية والإدارية، رغم انتعاش خزينة النادى بـ١٥ مليون جنيه وهي قيمة الاستغناء عن الكونجولي كاسونجو للزمالك.

وبدد مجلس الإدارة تلك الملايين في التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، إضافة إلى استرداد هشام حسن عضو المجلس ٥ ملايين جنيه كان قد سبق وإقرضها للنادي.

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