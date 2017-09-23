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الأهلي يهزم الترجي.. ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا (فيديو)

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الأهلي يهزم الترجي.. ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا (فيديو) الأهلي يهزم الترجي.. ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا (فيديو)

التحرير

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خطف الأهلي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «رادس» في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.


وانتهى لقاء الذهاب في ملعب «برج العرب»، بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، واحتاج المارد الأحمر للفوز بأى نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدفين.
تمكن الترجي التونسي، من انهاء الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد، عن طريق جاء هدف فريق الدم والذهب، عن طريق طه ياسين الخنيسي، في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، نجح علي معلول في تسجيل هدف التعادل للمارد الأحمر، في الدقيقة 51 بعد متابعة رائعة، سددها في شباك معز بن شريفية.

قلب النيجيري جونيور أجاي الطاولة على الترجي التونسي، بالهدف الثاني في شباك الفريق التونسي، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا، على ملعب «رادس»، في إياب الدوري ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

هدف الترجي..

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