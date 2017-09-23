مصر للطيران: عودة 68 ألف حاج.. وانتهاء الرحلات الإثنين

كتب - طه عبيد:

نقلت شركة مصر للطيران، 68 ألف حاج مصري على أكثر من 300 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة بالسعودية، إلى مختلف المطارات المصرية.

وقالت مصادر بالشركة، إنه الشركة تُسيّر غدًا الأحد 4 رحلات من المدينة المنورة لعودة آخر أفواج الحجاج، ومن المقرر أن تنتهي الشركة من جسرها الجوي لعودة الحجاج يوم الإثنين.

وأوضحت المصادر أن الشركه انتهت أمس الجمعة، من عودة ضيوف الرحمن من مطار جدة، وتواصل الشركة تسيير جسرها الجوي لعودة الحجاج من المدينة المنورة.