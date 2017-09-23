وزير خارجية كوريا الشمالية يهاجم ترامب: "رجل عصابات وشخص مختل عقليا"

نيويورك – (أ ف ب):

شن وزير خارجية كوريا الشمالية هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت في خطاب أمام الأمم المتحدة ووصفه بأنه "شخص مختل عقليا مصاب بجنون العظمة وملك الكذب".

وقال الوزير ري يونغ هو امام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إن ترامب "رجل عصابات أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة" ضد كوريا الشمالية ويشكل اليوم "أكبر تهديد للسلام".

وكان ترامب هدد الثلاثاء "بتدمير كوريا الشمالية كليا" إذا هاجمت الولايات المتحدة أو حلفاءها ولم يتوقف التراشق الكلامي بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون. والجمعة، وصف الرئيس الأمريكي كيم بأنه "مجنون" قائلا إنه سيواجه "اختبارا لم يشهد مثله سابقا".

ووضع ري إشارة حمراء تحمل صور قادة كوريا الشمالية على السترة التي يرتديها مؤشرا مرارا بأصبعه دعما لتصريحاته التي استمعت إليها او سجلتها الوفود الأمريكية والروسية والصينية.

كما ندد بشدة بالقرارات المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن ضد بلاده حول حظر برامجها للأسلحة النووية والباليستية مع فرض عقوبات اقتصادية أقوى.

وقال ري إن ميثاق الأمم المتحدة يعترف "بحق الدفاع عن النفس لكل دولة".

وألقى وزير خارجية كوريا الشمالية خطابه بعد ساعات قليلة من تحليق قاذفات أمريكية قرب ساحل كوريا الشمالية في "رسالة واضحة" إلى بيونج يانج، وفقا للبنتاجون.

وأعلنت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت أنه الموقع الأبعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة أو قاذفة أمريكية قبالة السواحل الكورية الشمالية في القرن الحادي والعشرين، ما يؤكد مدى الجدية التي نتعامل فيها مع السلوك الخطير لكوريا الشمالية".