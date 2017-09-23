أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير خارجية كوريا الشمالية يهاجم ترامب: "رجل عصابات وشخص مختل عقليا"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية يهاجم : "رجل عصابات وشخص مختل عقليا"

10:16 م السبت 23 سبتمبر 2017

وزير خارجية كوريا الشمالية اثناء القاء كلمته امام

نيويورك – (أ ف ب):

شن وزير خارجية كوريا الشمالية هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت في خطاب أمام الأمم المتحدة ووصفه بأنه "شخص مختل عقليا مصاب بجنون العظمة وملك الكذب".

وقال الوزير ري يونغ هو امام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إن ترامب "رجل عصابات أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة" ضد كوريا الشمالية ويشكل اليوم "أكبر تهديد للسلام".

وكان ترامب هدد الثلاثاء "بتدمير كوريا الشمالية كليا" إذا هاجمت الولايات المتحدة أو حلفاءها ولم يتوقف التراشق الكلامي بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون. والجمعة، وصف الرئيس الأمريكي كيم بأنه "مجنون" قائلا إنه سيواجه "اختبارا لم يشهد مثله سابقا".

ووضع ري إشارة حمراء تحمل صور قادة كوريا الشمالية على السترة التي يرتديها مؤشرا مرارا بأصبعه دعما لتصريحاته التي استمعت إليها او سجلتها الوفود الأمريكية والروسية والصينية.

كما ندد بشدة بالقرارات المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن ضد بلاده حول حظر برامجها للأسلحة النووية والباليستية مع فرض عقوبات اقتصادية أقوى.

وقال ري إن ميثاق الأمم المتحدة يعترف "بحق الدفاع عن النفس لكل دولة".

وألقى وزير خارجية كوريا الشمالية خطابه بعد ساعات قليلة من تحليق قاذفات أمريكية قرب ساحل كوريا الشمالية في "رسالة واضحة" إلى بيونج يانج، وفقا للبنتاجون.

وأعلنت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت أنه الموقع الأبعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة أو قاذفة أمريكية قبالة السواحل الكورية الشمالية في القرن الحادي والعشرين، ما يؤكد مدى الجدية التي نتعامل فيها مع السلوك الخطير لكوريا الشمالية".

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقاتلات أمريكية تقترب من ساحل كوريا الشمالية في "استعراض للقوة"

    أخبار

  • وزير الخارجية السوري يؤكد امام الامم المتحدة ان "بشائر النصر اضحت

    أخبار

  • الهند تعتبر باكستان "مصنعا لتصدير الارهاب"

    أخبار

  • بنجلادش تعلن وقف تدفق اللاجئين الروهينجا

    أخبار

إعلان

6e8aaca98d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج