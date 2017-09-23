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ضبط وكر لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة

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مصراوي Masrawy

ضبط وكر لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة

10:08 م السبت 23 سبتمبر 2017

ضبط وكر لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عاملاً حوّل منزله بالخانكة وكرًا لتصنيع الأسلحة النارية وتصليحها والإتجار فيها وبيعها للأشقياء الخطرين، وبداخلها عدد من الأسلحة وأدوات التصنيع.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بضبط العناصر الخطرة وحائزي الأسلحة النارية، وذيول التشكيلات العصابية.

أُعدت حملة أمنية قادها اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وجرى ضبط "محمود. ف. ب" عامل ومقيم أبو زعبل – دائرة مركز الخانكة، لاتخاذ مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية.

وبالتفتيش، ضُبط 5 أسلحة نارية فرد خرطوش محلي الصنع، ومسدس ساقية، و4 ماسورة معدة للتصنيع، و5 قطع حديدية مختلفة لتسهيل عملية التصنيع، و7 أعيرة ضرب نار، و9 قنطرة تتك، بالإضافة إلى أدوات التصنيع.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بصحتها، وتحرر محضر بالواقعة.

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