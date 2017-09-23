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خالد الجندي: الزواج المدني وسيلة للقفز على الدين (فيديو)

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خالد الجندي: الزواج المدني وسيلة للقفز على الدين (فيديو) خالد الجندي: الزواج المدني وسيلة للقفز على الدين (فيديو)

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزواج المدني يتغلل في المجتمعات الإسلامية، والعالم كله يعرفه، باستثناء أقلية صغيرة، مشيرًا إلى أنه زواج مبتكر للقفز على الدين.

,أضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، اليوم السبت: «عندما انفصلت أور,با عن الكنيسة الغربية، وأصبحت متوقعة في الشعائر الدنيا، وبدأوا يبتكروا الزواج الذي يلتزم بالتعاليم الدينية وهم ما يعرف بالزواج المدني،  هدفه ترسيخ الفكر اللاديني في المجتمعات الإسلامية».

وأكد، أن 95% من دول العالم تسمح بنظام الزواج المدني، كما أن هناك حالة وبائية، لرفض الدين في الكثير من الدول، مستكملًا: «الزواج في المجتمع الغربي، غريب يعني راجل يتزوج راجل أو سيدة تتزوج حيوان، أو مخدة، أو خلافه».

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ونوّه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الزواج المدني، لا يعترف بالمواريث والمهر وحقوق المرأة التي أقرتها الأديان.

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التحرير

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