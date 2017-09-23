نوح: أسرة «عاكف» رفضت تقديم طلب عفو صحي عن المرشد السابق (فيديو)

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قال مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن إسرة مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، مهدي عاكف، رفضت منح المجلس القومي لحقوق الإنسان، توكيلًا للمطالبة بعفو صحي عنه، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لم تقصر في إمداده بالعلاج اللازم أثناء قضائه مدة سجنه.

وأضاف "نوح"، خلال لقائه مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن أسرة عاكف رفضت التقدم بطلب الإفراج لإصرارهم على عدم إعترافهم بالسلطة القائمة الآن، موضحًا: «الأسرة صرحت بأنه كانت هناك زيارات إستثنائية ومستمرة أكثر من مرة إسبوعيًا، وكان يسمح بمرافق يومي مع مرشد الإخوان السابق».

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واعتبر "نوح"، أن عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، هو العصر السعيد للإخوان، مطالبًا بانتداب شخص من الإخوان ولو عن بعد للمناظرة حول تعذيب الإخوان في عهد مبارك.