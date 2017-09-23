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فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة «دعم مصر» والمكتب السياسى للائتلاف

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فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة «دعم مصر» والمكتب السياسى للائتلاف فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة «دعم مصر» والمكتب السياسى للائتلاف

التحرير

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بدأ الترشح لمنصب رئيس ائتلاف دعم ، وعضوية المكتب السياسى من المستقلين والحزبيين ومنسقى المحافظات، اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام، على أن تجرى الانتخابات يوم 1 أكتوبر 2017.

‎وتوجه المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف، إلى المقر الرئيسى للائتلاف وملأ استمارة الترشح لمنصب الرئيس لدورة أخرى.

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‎وأعرب السويدى، فى تصريحات صحفية له، عن سعادته بثقة أعضاء الائتلاف ودعمهم له، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تعد ترسيخاً لمفهوم المنافسة الحرة الشريفة والانتخابات الديمقراطية النزيهة، وإفساح المجال للجميع لكى يكونوا جزءا من الحوار الإيجابى الجارى داخل الائتلاف بشأن مختلف القضايا الوطنية.

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