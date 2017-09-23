«الصيدليات»: وزير الصحة ليس مهيئا للرد على نواقص الأدوية (فيديو)

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قال الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن وزير الصحة الحالي، الدكتورأحمد عماد الدين، ليس مهيئًا أو كفء للرد على نواقص الأدوية، داعيَا إلى وجود نائبًا لوزير الصحة مختص بشئون الصيدلة للرد على هذه الأمور، معقبًا: «الدواء في مصر ليس له أب شرعي».

وأكد لقائه مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك نقص حاد وشديد بالأدوية المستوردة، كأدوية السرطان، والأمراض المستعصية نتيجة الفرق في سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف وعدم قدرة الشركات على استرادها من الخارج، مشددًا على أن هناك سيل من الأدوية المتشابهة المصنعة محليًا، ولا يوجد تنظيم فيما بينها، فكل مادة فعالة لها 12 مثيل بالسوق المصري.

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وطالب، بإنشاء هيئة قومية للدواء والأغذية تكون مسئولة عن كل مايتعلق بصناعة الدواء، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة الدواء بمشاركة المختصين، مضيفًا: «كل جهة تتقدم بمشروع قانون منفرد لإنشاء الهيئة حتى تكون تحت رئاستها».

وكان وزير الصحة قد نفى اليوم السبت وجود أي نقص في الأدوية إلا في 15 صنفًا فقط، وذلك خلال رده على سؤال مذيع حول نقص الأدوية فى الأسواق المصرية، قائلا: «مافيش أي حاجة من دي، وأنا اتكلمت أكثر من مرة فى الموضوع ده، ومش عاوز حد يكلمني في الحكاية دي تاني، لو سمحتوا احنا بيجيلنا تقرير أسبوعي بالأدوية، وآخر تقرير شافوه زملائك معايا على الموبايل فيه 15 صنف دواء».