كرم جبر: الفلسطينيون أضاعوا فرصا كبيرة لإتمام عملية السلام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالطريقة الذي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى أثناء لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «ترامب لم يذهب لأي رئيس دولة في إقامته إلا مصر».

وقال جبر خلال لقائه اليوم السبت ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «تن»، أنِّ رسالة الرئيس السيسي في الأمم المُتحدة كانت لكل دول العالم، مشيرًا إلى أنَّ مصر هى الدولة الإقليمية التي تملك كل القيود.

شاهد أيضا

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنَّ السيسي وجّه رسالة إلى ترامب خلال لقائه من أجل تحريك عملية السلام في فلسطين، لافتًا إلى أنَّ الفلسطينيين أضاعوا فرصا كبيرة لإتمام عملية السلام وندموا عليها بسبب انقسام القائمين على السلطة في فلسطين.

وأوضح جبر أنَّ مصر تصدَّت للجحيم العربي الذي استطاع تفتيت بعض الشعوب، مؤكدًا أنَّ العالم لن يحترم الدول الضعيفة.