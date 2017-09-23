مصطفى الفقي: مؤلفات هيكل جزء من ذاكرة مصر
09:17 م السبت 23 سبتمبر 2017
الدكتور مصطفى الفقي في حفل توزيع جوائز الصحافة الع
كتبت ــ نسمة فرج:
قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تشرفت بوجود مؤلفات الكاتب محمد حسنين هيكل.
وأضاف الفقي خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الصحافة العربية، الذي عقد مساء السبت بدار الأوبرا المصرؤية، إن مؤلفات حسنين هيكل جزء من ذاكرة مصر، مشيرا إلى أن حرق مكتبته في برقاش يضاهي حرق المجمع العلمي، وتم ذلك بطريقة ممنهجة.
وقال رئيس مكتبة الأسكندرية، "وفاة هيكل فقدان لضمير الوطن وبوصلة الأمة وأيقونة حياة".
ومن جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إن محمد حسنين هيكل "أسطورة حية".
وأضافت خلال كلمتها في الحفل، أن هيكل هو مجموعة من القيم التي ترتفع بالإنسان والمجتمع معا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصطفى الفقي: خطورة الإخوان تكمن في المتعاطفين مع "الجماعة"
-
خبراء: العلاقة بين مصر وأمريكا آخذة في التطور
-
الفقي: مشاركة مصر في قمة "بريكس" قفزة قوية ورد على تلاعب أمريكا بالمعونة
-
مدير مكتبة الإسكندرية: نبذل أقصى جهد في دعم مرشحة مصر في منصب اليونسكو
إعلان
إعلان