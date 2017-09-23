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مصطفى الفقي: مؤلفات هيكل جزء من ذاكرة مصر

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مصطفى الفقي: مؤلفات هيكل جزء من ذاكرة مصر مصطفى الفقي: مؤلفات هيكل جزء من ذاكرة مصر

مصراوي Masrawy

مصطفى الفقي: مؤلفات هيكل جزء من ذاكرة

09:17 م السبت 23 سبتمبر 2017

مصطفى الفقي: مؤلفات هيكل جزء من ذاكرة مصر

الدكتور مصطفى الفقي في حفل توزيع جوائز الصحافة الع

كتبت ــ نسمة فرج:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تشرفت بوجود مؤلفات الكاتب محمد حسنين هيكل.

وأضاف الفقي خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الصحافة العربية، الذي عقد مساء السبت بدار الأوبرا المصرؤية، إن مؤلفات حسنين هيكل جزء من ذاكرة مصر، مشيرا إلى أن حرق مكتبته في برقاش يضاهي حرق المجمع العلمي، وتم ذلك بطريقة ممنهجة.

وقال رئيس مكتبة الأسكندرية، "وفاة هيكل فقدان لضمير الوطن وبوصلة الأمة وأيقونة حياة".

ومن جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إن محمد حسنين هيكل "أسطورة حية".

وأضافت خلال كلمتها في الحفل، أن هيكل هو مجموعة من القيم التي ترتفع بالإنسان والمجتمع معا.

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