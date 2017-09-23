هدايت تيمور: هيكل ارتبط إنسانياً وفكرياً بجمال عبد الناصر

كتبت - نسمة فرج:

قالت هدايت تيمور، زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، إن اختيار يوم 23 سبتمبر لتوزيع جوائز المؤسسة ليس مصادفة، إنما ليوافق يوم ميلاده ويوم إنشاء المؤسسة.

وأضافت في كلمتها بحفل توزيع بجوائز هيكل للصحافة، اليوم السبت، إنّ جمال عبد الناصر من أكثر الشخصيات التي ارتبط بها هيكل إنسانيا وفكرياً.

وأوضح أحمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة، إن الجوائز إسهام من المؤسسة للنهوض بالصحافة في مصر.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أنه تم توزيع 3 جوائز تشجيعية للفائزين، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية لإمدادها ببعض كتب هيكل.

وأشار أحمد هيكل إلى أن الجائزة ستشهد تطويرا في الأفكار العام المقبل، وسيكون هناك متسع خلال الفترة المقبلة لمشاركة الصحفيين بشكل أكبر.



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