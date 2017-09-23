وزير الرياضة: مصر مستعدة لإستضافة أمم أفريقيا 2019

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على أن مصر مستعدة من الآن لإستضافة البطولة الإفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، لامتلاكها بنية تحتية رياضية متميزة وكذلك فنادق إقامة عالية المستوي وجميع عناصر نجاح البطولة .

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن اليوم فوز مصر بتنظيم البطولة الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عام بعد منافسة قوية مع جنوب إفريقيا .

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أنه تم التنسيق قبل السفر للمغرب بين وزير الرياضة ووفد اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابوريدة وعضوية احمد مجاهد وخالد لطيف، حيث تقدمت مصر بطلب لإستضافة التصفيات أثناء انعقاد الندوة التي نظمها الاتحاد الأفريقي لتطوير كرة القدم الإفريقية في العاصمة المغربية الرباط يومي 18و19 يوليو الماضي وحضرها وزير الرياضة بدعوة من السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.