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الزمالك يفوز على المقاولون العرب وديًا

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الزمالك يفوز على المقاولون العرب وديًا الزمالك يفوز على المقاولون العرب وديًا

التحرير

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على فريق المقاولون العرب، 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب حلمي زامورا السبت.

سجل أهداف الزمالك رازق سيسيه وأحمد رفعت، بينما سجل للمقاولون طاهر محمد طاهر.

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يأتي لقاء اليوم في اطار الخطة التي وضعها الجهاز الفني للزمالك بقيادة المونتنجري نيبوشا، لإعداد اللاعبين الذين لايشاركون في مباريات الفريق بالدوري.

وكان الزمالك قد فاز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس على برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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