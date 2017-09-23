إحالة جميع العاملين بمركز شباب الفتح بالمنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

أحال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، جميع العاملين بنادي الفتح الرياضي للتحقيق.

جاء ذلك خلال مرور للجنة متابعة انضباط المصالح، حيث تلاحظ أثناء المرور وجود ثلاثة من العاملين بمركز الشباب أمام المبنى المقابل للنادي وعدم توقيعهم بدفتر الحضور حتى الساعة 12 ظهرًا وترك الدفتر مغلقًا عليه بالمكتب.

وجرى الاطلاع على الدفتر وتلاحظ عدم توقيع أي من العاملين وعددهم 9 بالفترة الصباحية.

كما قرر إحالة 5 من العاملين بنادي الشهداء الرياضي لعدم توقيعهم بالحضور.