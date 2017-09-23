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ضبط 37 قضية مخدرات في الجيزة

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ضبط 37 قضية مخدرات في الجيزة ضبط 37 قضية مخدرات في الجيزة

مصراوي Masrawy

ضبط 37 قضية مخدرات في الجيزة

09:02 م السبت 23 سبتمبر 2017

ضبط 37 قضية مخدرات في الجيزة

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف مراكز المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط فرد خرطوش و6 طلقات.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 37 قضايا إتجار في المخدرات، وإزالة 361 حالة إشغال بالطريق العام.

حُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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