شيكابالا يقود «الرائد» لمواجهة «تعاون» الحضرى وفتحى بالدورى السعودى

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أعلن فريق الرائد، المحترف فى صفوفه المصرى محمود عبد الرازق شيكابالا، تشكيلة الفريق لمواجهة التعاون فى المباراة المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الاسبوع الرابع بالدورى السعودى.

وشهد تشكيل الرائد مشاركة شيكابالا أساسياً من اول المباراة رفقة زملائه.

وجاء تشكيل الرائد على النحو التالى :

كما أعلن فريق التعاون عن تشكيل فريقه والذى يلعب له كلاً من عصام الحضرى، ومصطفى فتحى، وجاء تشكيل الفريق على النحو التالى :

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حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: ماتشادو - عبد الله الشمري - جفين البيشي - نايف موسى.

خط الوسط: عبد الرحمن الدوسري - ريان الموسى - جهاد الحسين.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - إسماعيلي مغربي - سيدريك أميسي.