مقاتلات أمريكية تقترب من ساحل كوريا الشمالية في "استعراض للقوة"

القاهرة – (مصراوي)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم السبت، إن طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي دخلت المجال الجوي الدولي فوق المياة الواقعة شرقي كوريا الشمالية، وذلك في استعراض للقوة بحسب وكالة أنباء رويترز.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن المتحدثة باسم البنتاجون، دانا وايت، إن هذا أبعد مدى وصلت إليه أي طائرات مقاتلة أو قاذفة أمريكية شمال المنطقة منزوعة السلاح قبالة ساحل كوريا الشمالية في القرن الـ21، لإظهار الجدية التي نتعامل بها مع السلوك غير المسئول (لكوريا الشمالية)".

وأجرت كوريا الشمالية اختبار لقنبلة قالت إنها هيدروجينية في أوائل الشهر الجاري وهو الأمر الذي لاقى ردود أفعال واسعة وقرار من مجلس الأمن بالإجماع بتغليظ العقوبات على بيونجيانج. وبموجب العقوبات الجديدة تخسر كوريا الشمالية حوالي مليار دولار سنويًا.

وكانت وكالة الرصد الجيولوجي (نورسار) والتي تتخذ من النرويج مقرًا لها، أكدت اليوم السبت أن "حدثا زلزاليا صغيرا"، تم تسجيله في كوريا الشمالية، من المرجح أن يكون ناجما عن هزة ارتدادية، وليس عن انفجار نووي جديد.

وأضافت الهيئة بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن الهزة التي تم تسجيلها بالقرب من المنطقة الاختبارات النووية تحت الأرض التي شهدت اختبارات نووية لكوريا الشمالية، قدرت بما يتراوح ما بين 2.3 و4.3 درجة على مقياس ريختر.