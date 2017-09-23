أبرز علامات فوز الزمالك على المصري.. الهداف والريمونتادا والثأر

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انتهت مباراة الزمالك والمصري أمس بالجولة الثالثة للدوري الممتاز، بفوز الأبيض 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، تقدم إسلام أبو سليمة للمصري قبل أن يسجل الزمالك هدفين عن طريق محمد أشرف روقا وأحمد مدبولي.

ويستعرض لكم «التحرير» أبرز علامات فوز الزمالك على المصري..

- الريمونتادا:

لأول مرة ينجح الزمالك تحت قيادة المونتينجري نيبوشا، في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، رغم صعوبة المباراة بسبب اعتماد المصري على إغلاق المساحات والضغط في كل أرجاء الملعب على لاعبي الزمالك، إلا أن الأبيض تمكن من تسجيل هدفين بتسديدتين لكلًا من مدبولي وأشرف روقا.

اللافت أن الزمالك يحاول التسجيل بمجرد أن يسجل فيه المنافس هدفًا، حيث سبق وفعلها في لقاء الإنتاج الحربي بالجولة الأولى للدوري.

فوز الزمالك جعل الفريق الأبيض يثأر من خسارته أمام المصري 2/0 في نصف نهائي كأس مصر.

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- روقا الهداف:

أصبح محمد أشرف "روقا" هداف الزمالك برصيد 3 أهداف، حيث أحرز هدفين في لقاء الداخلية بالجولة الثانية للدوري، وهدف أمام المصري بالجولة الثالثة، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يسجل فيها روقا، حيث إنه يمتلك سمة مميزة تتمثل في التسديد القوي على المرمى من خارج منطقة الـ18 ويعد من الصفقات التي أثبتت نفسها سريعًا مع الفريق الأبيض.

- الفوز الثاني:

للمباراة الثانية على التوالي يُحقق الزمالك الفوز في الدوري مع نيبوشا، اللافت أن الأبيض في المباراتين سجل الأهداف في الشوط الثاني، سواء ثلاثية الداخلية او ثنائية المصري، مما يعكس قدرة الفريق على العودة إلى النتيجة من جديد وكذلك ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للزمالك.

- عقدة الزمالك:

واصل الزمالك عقدته لحسام حسن مدرب المصري في الدوري، حيث إن العميد لم يحقق الفوز على الزمالك مدربًا في الدوري إلا في الدور الثاني موسم 2007/2008، عندما فاز الأخضر على الأبيض في ملعب الكلية الحربية بهدفين لهدف، ومنذ ذلك الوقت والفوز هو حليف الزمالك في كل المواجهات أمام فرق حسام حسن، باستثناء لقاء الدور الثاني للدوري الموسم قبل الماضي عندما تعادل الفريقان 2/2 في ستاد الإسكندرية.

- معروف وتوفيق:

ظهر النيجيري معروف يوسف وأحمد توفيق لاعبي الزمالك للأول مرة مع الفريق هذا الموسم، حيث إن نيبوشا دائمًا ما يعتمد على الثلاثي أحمد داوودا ومحمد أشرف روقا وطارق حامد في وسط الملعب، ودفع بتوفيق ومعروف أمام المصري من أجل إغلاق المساحات أمام لاعبي الفريق البورسعيدي.