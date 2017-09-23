أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض قاصر في أكتوبر

Google+ Print
المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض قاصر في أكتوبر المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض قاصر في أكتوبر

مصراوي Masrawy

المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض قاصر في أكتوبر

08:11 م السبت 23 سبتمبر 2017

المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض قاصر في أكتوبر

أرشيفية

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "حمدي ع." عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ بتهمة خطف قاصر وهتك عرضها في أكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشار محمد عادل ومحمد خيري، وأمانة سر أيمن محمود.

وكشفت التحقيقات أنه في سبتمبر 2016، اختطف المتهم الطفلة "ك. ط."، 12 سنة، عن طريق اصطحابها لداخل المحل ملكه، وهتك عرضها.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات، إن المتهم اختطف ابنتها، وطلب مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها، فأبلغت الشرطة التي تمكنت من الوصول للمتهم، وتم إحالته إلى النيابة التي نسبت له تهمتي اختطاف قاصر وهتك عرضها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "هناء" صدمت رضيعها في الحائط حتى الموت.. والمحكمة تعاقبها بالسجن 7

    أخبار

  • تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 29 أكتوبر

    أخبار

  • 7 أكتوبر.. الحكم على 9 متهمين بقتل الضابط محمود المحرزي

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 9 متهمين بقتل الضابط محمود المحرزي للغد

    أخبار

إعلان

46f7bc20b6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية