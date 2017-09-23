المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض قاصر في أكتوبر

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "حمدي ع." عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات؛ بتهمة خطف قاصر وهتك عرضها في أكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشار محمد عادل ومحمد خيري، وأمانة سر أيمن محمود.

وكشفت التحقيقات أنه في سبتمبر 2016، اختطف المتهم الطفلة "ك. ط."، 12 سنة، عن طريق اصطحابها لداخل المحل ملكه، وهتك عرضها.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات، إن المتهم اختطف ابنتها، وطلب مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها، فأبلغت الشرطة التي تمكنت من الوصول للمتهم، وتم إحالته إلى النيابة التي نسبت له تهمتي اختطاف قاصر وهتك عرضها.