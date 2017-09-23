حبس بائعة و3 آخرين بتهمة قتل عجوز خنقًا داخل شقتها بالطالبية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الطالبية، اليوم السبت، بحبس بائعة وعاطل وصديقيه ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخنق سيدة عجوز، وتقييدها لسرقتها من أجل إتمام زواج المتهمة الأولى والثاني بالطالبية.

كشفت مناظرة النيابة للجثة أن المجني عليها مسجاة على ظهرها بغرفة المعيشة مكممة بشريط لاصق، مقيدة القدمين إلى جانب وجود آثار خنق حول الرقبة، وعُثر على "إيشارب" استخدم في خنق المجني عليها، كما عثر على آثار دماء بالصالة وبعثرة بمحتويات الشقة مع سلامة جميع منافذها.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الطالبية بلاغا بالعثور على جثة "عواطف ا."، 75 سنة، موظفة بالمعاش، داخل شقتها بشارع العمدة بالكوم الأخضر.

توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هم: "إ. ص."، 24 سنة، بائعة، "حسام ع."، 21 سنة، عاطل، "محمود ن."، 21 سنة، قهوجي، و"محمود ع."، 21 سنة، سائق.

تحريات العقيد محمد أمين، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، توصلت إلى أن المتهمة الأولى تتولى تحصيل قيمة إيجارية لـ4 شقق ملك القتيلة بالعجوزة، وأنها على علم باحتفاظها بمبالغ مالية كبيرة داخل شقتها، ولعدم قدرتها والمتهم الثاني على إتمام زواجهما، عقدا العزم على قتلها وسرقتها.

وأفادت التحريات بأن المتهم الثاني استعان بصديقيه لإتمام الجريمة، حيث ذهبت المتهمة إلى شقة الضحية بعد شرائهم لاصقًا طبيًا وأربطة بلاستيكية لتقييد المجني عليها، وقامت بالدخول إلى الشقة للمتهمين الثالث والرابع، فيما انتظر عشيقها أسفل العقار للتأمين ومراقبة المكان، واختبأ المتهمان داخل الشقة، وفور انصراف المتهمة أجهزا على المجني عليها، وقاما بتقييدها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

واستولى الجناة على 30 ألف جنيه، ألف يورو، غويشة ذهبية، و2 خاتم ذهبي، ثم توجهوا في اليوم التالي لشركة صرافة وتحويل ألف يورو مقابل 21 ألف جنيه.

ونجحت قوة أمنية ترأسها المقدم سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، في تتبع خط سير المتهمين وتحديد أماكن اختفائهم وإلقاء القبض عليهم.