مظاهرة في باريس احتجاجا على إصلاحات سوق العمل

باريس - (د ب أ):

احتشد متظاهرون في شوارع باريس اليوم السبت احتجاجا على إصلاحات سوق العمل التي وقعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفادت شبكة تلفزيون (بي إف إم تي في) بأن المظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف.

ووصف السياسي اليساري جان لوك ميلانشون، الذي دعا إلى المظاهرة، ذلك التجمع الجماهيري بـأنه نجاح.

وكان ما لا يقل عن 132 ألف شخص قد شاركوا أمس الأول الخميس في مسيرة بجميع أنحاء فرنسا لليوم الثاني احتجاجا على تخفيف قوانين العمل.

ومن المتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات يوم الاثنين القادم، وسط دعوات للإضراب من جانب اتحادات عمالية.

لكن الحكومة أشارت بالفعل إلى أنها لن تتراجع.

وتسمح الاصلاحات العمالية التي وقعها ماكرون وصارت قانونا أمس الجمعة بإعداد المزيد من شروط العمل والاتفاق عليها بين الشركات الفردية وموظفيها وليس على مستوى القطاع ككل.