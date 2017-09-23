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فشل الحوار بين التحالف الوطني العراقي ووفد إقليم كردستان بشأن الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

فشل الحوار بين التحالف الوطني العراقي ووفد إقليم كردستان بشأن الاستفتاء

08:05 م السبت 23 سبتمبر 2017

فشل الحوار بين التحالف الوطني العراقي ووفد إقليم كردستان بشأن الاستفتاء

أرشيفية

بغداد – (أ ش أ):

أعلن التحالف الوطني في العراق فشل الحوار الذي عُقد مع وفد من مجلس استفتاء إقليم كردستان برئاسة روز نوري شاويس، في العاصمة بغداد ، اليوم السبت، في الوصول إلى نتائج إيجابية بشأن الاستفتاء المزمع عقده الاثنين المقبل.

وأعلن التحالف الوطني في بيان اليوم السبت، رفضه لاستفتاء استقلال إقليم كردستان جملة وتفصيلا، فيما أكد الوفد الكردي أن الاستفتاء سيجري بموعده المحدد بعد غد الاثنين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن النائب بالتحالف الوطني علي العلاق قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في بغداد بعد اجتماع للتحالف مع الوفد الكردي، بشأن إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها: "نرفض الاستفتاء حتى في إقليم كردستان".

من جانبه، قال رئيس وفد إقليم كردستان إلى بغداد روز نوري شاويس "جئنا إلى بغداد من أجل الحوار. الحوار سيجري بعد الاستفتاء الذي سيتم بموعده المحدد".

وقد وصل وفد من مجلس استفتاء إقليم كردستان في وقت سابق من اليوم، إلى بغداد لبحث آخر المواقف مع المسؤولين العراقيين بشأن الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم الاثنين المقبل.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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