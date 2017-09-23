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بدء حفل توزيع جوائز "هيكل للصحافة" بحضور عدلي منصور ومحلب

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بدء حفل توزيع جوائز "هيكل للصحافة" بحضور عدلي منصور ومحلب بدء حفل توزيع جوائز "هيكل للصحافة" بحضور عدلي منصور ومحلب

مصراوي Masrawy

بدء حفل توزيع جوائز "هيكل للصحافة" بحضور عدلي منصور ومحلب

07:45 م السبت 23 سبتمبر 2017

جوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

كتبت ــ نسمة فرج:

بدأ قبل قليل، حفل توزيع جوائز مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية"، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

حفل الحفل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، والإعلامي محمود سعد، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب عمرو الشوبكي، والإعلامية هالة سرحان، فضلًا عن نخبة من رجال الإعلام والصحافة.

وتتواكب الاحتفالية مع ذكرى ميلاد الكاتب الراحل حسنين هيكل، والذي ولد في الـ 23 من سبتمبر 1923 بحي الحسين بالقاهرة.

وتقدم المتسابقون في مجالي السبق الصحفي والتحقيق الاستقصائي.

وتسعى مؤسسة هيكل للصحافة العربية منذ نشأتها في 2007 لتنمية وتطوير خبرات العاملين بالمجال الصحفي وذلك من خلال تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحفية الناشئة بالإضافة الى المنح تدريبية للصحفيين الشباب.

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