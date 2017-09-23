وزير الدفاع التركي: استفتاء كردستان "قد يتسبب بحريق في المنطقة"

أنقرة - (د ب أ):

قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، اليوم السبت، إن إجراء الإقليم الكردي شمالي العراق لاستفتاء الانفصال "قد يتسبب بحريق في المنطقة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، جانيكلي، في جلسة استثنائية للبرلمان التركي، لمناقشة تفويض الجيش بإجراء عمليات في كل من سورية والعراق، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وأضاف أن قرار الاستفتاء وتطبيقه "قد بمهد الطريق أمام سلسلة من ردود الأفعال، ومثل هذه الخطوة غير المسؤولة قد تتسبب بحريق في المنطقة لا يمكن السيطرة عليه".

وشدد الوزير التركي أن المخاطر التي تهدد أمن تركيا لا تزال نشطة "ونحن بحاجة للصلاحيات التي توفرها المذكرة"، في إشارة إلى تفويض الحكومة لقيام الجيش بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد.

وأفاد بأن "القسم الأكبر من مصدر التهديدات التي كانت تستهدف تركيا من شمالي العراق، توسعت وتعمّقت لتشمل شمالي سوريا".

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء المزمع إجراؤه بعد غد الإثنين، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمال) وبقية المناطق المتنازع عليها.

وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.