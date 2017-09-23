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مصر تفوز بتنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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مصر تفوز بتنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة مصر تفوز بتنظيم بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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كتب : عبد الرحمن مصطفى

فازت بتنظيم كأس الأمم الافريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمقرر إقامتها عام 2019 ، وتعد البطولة في الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية المقبلة (طوكيو 2020 ) .

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 جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد الافريقي لكرة القدم المنعقدة حاليًا بأكرا عاصمة غانا .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد تقدم بطلب مصر لتنظيم البطولة في شهر مايو الماضي بالتنسيق مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذي أعلن ترحيب مصر واستعدادها التام لتنظيم البطولة.

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