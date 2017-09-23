الترجي يفاجئ الأهلي قبل موقعة رادس

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أعلن فوزي البنزيرتي، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض مواجهة الأهلي، والتي ستجمع بينهما اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءًا، على الملعب الأوليمبي، برادس، في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

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في خط الدفاع: خليل شمام وعلي المشاني وشمس الدين الذوادي وإيهاب المباركي.

في خط الوسط: فوسيني كوليبالي و فرانك كوم و سعد بقير.

في خط الهجوم: غيلان الشعلالي وفخر الدين بن يوسف وياسين الخنيسي.