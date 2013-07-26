الحلقة (15) من "بدون ذكر أسماء": مبسوطة تحاول التقرب من زميلاتها في الشقة.. وعاطف يحاول كتابة موضوع صحفي

كتب : شاهيستا شريف الجمعة 26-07-2013 18:34

في أحداث الحلقة "الخامسة عشر" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، تؤنب سلوى زميلاتها البنات على طريقة معاملتهم لمبسوطة. وتقول إن ظروفهم كلهم سيئة ولو كانت إحداهن ظروفها أحسن لكانت سكنت في مكان أحسن. وتعبر لها مبسوطة عن شعورها بالسوء بسبب الفكهاني الذي سألها عمن تعمل عنده وتسألها إذا كان شكلها يبدو كخادمة. ثم تتصالح مبسوطة مع البنات وتقول إحداهن إنها تشبه عليها أنها رأتها من قبل، فتذكرها بأنها كانت تركب سيارة مع رجل عجوز عنده سنة ذهبية وأنه كان يشتري لها الفل من مبسوطة.

يذهب عاطف للجريدة ويسأله رئيس التحرير عن الصورة التي صورها للوزير، فيقول له أنه أعطى النيجاتيف للمباحث، فيقول رئيسي التحرير أن زوج السيدة التي في الصورة كان يريد شراؤها بأي ثمن. ثم يعطيه عاطف صور كواليس المسلسل الديني ولكنها لا تعجبه ويقول له أن مثل هذه الصور يشتريها المجلات والصحف الفنية. فيحكي لهم عاطف قصة الكومبارس فيكلف رئيس التحرير سلوى بكتابة موضوع عن الصورة، ولكن يطلب عاطف أن يحاول أن يكتب هو الموضوع ويتبادلان نظرات الإعجاب مع بعضهم. يبدأ عاطف في محاولته لكتابة الموضوع الصحفي، ويحكي لرجب عن إعجابه بسلوى. يطلب رجب من عاطف أن يشهد على زواجه ويقول أنه لا يريد أحد أن يعرف عن هويته الحقيقية، ويرى عاطف بطاقة رجب ويعرف أنه كان طالباً.

يذهب معتمد لبيت ربيع الحلواني محملا بالفاكهة ويطلب شايا من نوارة، وعندما تاتي له بالشاي يحاول تقبيلها ولكنها تصرخ فيسمع عاطف صراخ اخته ويطرد معتمد من البيت.ويفتح الشيخ رشوان محل كشري مكان ورشة معتمد.

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.