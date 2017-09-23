بالصور.. وزير الصحة يُجري عملية "تغيير مفصل" لمريضة بالأقصر

كتب – أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية لمستشفى أرمنت المركزي تمهيداً لافتتاحه رسمياً الشهر المقبل.

وخلال تفقده غرف العمليات وأقسام الرعاية المركزة والتشغيل التجريبي للمستشفى، أجرى وزير الصحة جراحة عاجلة بتغيير مفصل ركبة لمريضة تدعى فاطمة محمد حسين، حيث حضر الجراحة شباب من أطباء العظام ومجموعة من الاستشاريين، للاستفادة من التجربة العملية للجراحة، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.

وبعد انتهائه من الجراحة، وجه وزير الصحة بتخصيص شاشات LCD لقسم الغسيل الكلوي، بالاضافة لتحويل الحالات الحرجة من مرضى الفشل الكلوي من مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى أرمنت، كما وجه بتدريب الصيادلة وإلحاقهم بدبلومة الصيدلة الإكلينيكية في المعهد القومي للتدريب، بالإضافة إلى زيادة عدد التمريض في أقسام الحضانات والرعاية المركزة.