"القابضة للمطارات": الحركة بمطار القاهرة لم تتأثر باقتحام كمين "الصالة الموسمية"
"القابضة للمطارات": الحركة بمطار القاهرة لم تتأثر باقتحام كمين "الصالة الموسمية"
07:15 م السبت 23 سبتمبر 2017
كتب - طه عبيد:
قال المهندس محمد سعيد، محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن حركة السفر والوصل تسير بصورة طبيعية بمطار القاهرة الدولي، ولم تتأثر بواقعة اقتحام سائق ميكروباص للكمين الأمني للصالة الموسمية.
وأضاف "سعيد" في بيان اليوم السبت، أن أغلب من في المطار لم يشعروا بالواقعة لانشغالهم بالعمل داخل الصالات، والتي تعامل معها الأمن بكل احترافية.
وتبيّن من التحريات التي أشرف عليها اللواء رفعت حلمي مدير مباحث المطار، أن السائق اتفق مع أسرة على توصيلها إلى مبنى الركاب رقم ٢ الجديد، للسفر إلى أبو ظبي على طيران الاتحاد، لكنه فوجئ بوجود كمائن متعددة وأنه يسير عكس الاتجاه داخل المطار، وأخبرهم أن رخصته منتهية منذ عام 2012، وتخوف من سحب السيارة التي تحمل أرقام 177 مرور بني سويف، وحاول الهرب من الكمين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مستشار رئيس إريتريا للشئون الاقتصادية يصل القاهرة
-
فتح الصالة الرئاسية في مطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من نيويورك
-
بعثة الأهلي تطير إلى تونس لملاقاة الترجي
-
ضبط برازيلية بحوزتها 89 أمبولا كوكايين بملابسها في مطار القاهرة
إعلان
إعلان