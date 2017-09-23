الأسباب الحقيقية وراء فشل معرض أهلا مدارس؟

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بعد انتهاء معرض «أهلا مدارس» الذى استمر طيلة 5 أيام متواصلة بأرض المعارض، وأغلق أبوابه أمس الجمعة، وسط شكاوى التجار من الخسائر التى تعرضوا لها وعدم استفادة المواطنين منها.

التجار: خسائرنا كبيرة

التجار بدورهم أبدوا استياءهم من نهاية المعرض على هذا النحو، وأكدوا أن المعرض فشل لعدة أسباب، أبرزها المكان المقام به وبعده عن المواطنين فضلًا عن مدة المعرض وتوقيت إنشائه.

سالم جمال، أحد التجار العارضين، أكد أن الإقبال على المعرض كان ضعيفًا، ولم يلق اهتمامًا من الجهات المسئولة، من حيث الدعاية له على المستوى المطلوب، كباقى المعارض الهامة التى يتم إقامتها، منوها بأن المعرض كان يلقى اهتمامًا أكبر من ذلك خلال السنوات السابقة.

سيد عبد الراضى، تاجر، اعتبر أن المكان الذى أُقيم به المعرض أحد عوامل فشله، نظرًا لبعد المسافة على المواطنين الأكثر إقبالًا واحتياجًا للمعارض

أضاف أن الأزمة تكمن فى توقيت إنشائه، فقد تأخر المعرض كثيرًا، وكان أغلب المواطنين بالفعل قد اشتروا لوازمهم من أدوات الدراسة، ولم يعودوا بحاجة لمعرض يقام قبل الدراسة بأيام، وبالتالى فإن العارضين لم يحققوا الربح المرجو من المعرض.

علاء عادل، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية أكد أن نسبة الخصم هذا العام أكبر من العام الماضى وذلك لأن اتحاد الغرف بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى ووزارة التموين والتجارة الداخلية، أعطوا للتجار المساحات التى يعرضون بها مجانًا مقابل عرض منتجاتهم، معتبرًا أن هذا المعرض الأكثر تخفيضًا فى نسبة مقارنة بالسوق الخارجى، إلا أن توقيته لم يكن الأفضل وارتبط بعدد أيام أقل.

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مواطنون: المعرض لم يفِ بالغرض المُقام من أجله

سيدة عبد الفضيل، مواطنة من باب اللوق، أكدت أن إقامة المعرض فى مدينة نصر هو أمر سيئ للغاية، والغريب أنه يتكرر كل عام وكأنه يقام لفئة محددة من سكان المنطقة، معتبرة أنه فاشل كعادته فى تقديم خدمة حقيقية للمواطنين وأن الأسعار به بالفعل مرتفعة مقارنة بالسوق الخارجى والخصومات وهمية.

فيما أكدت صفية على، أحد الحضور بالمعرض أثناء الافتتاح أن الأسعار مرتفعة خاصة فى الحقائب المدرسية، فأقل حقيبة تُباع مقابل 150 جنيهًا، ويصل سعر الحقائب إلى 800 جنيه كباقى الأسعار خارج المعرض، معتبرة أنه مجرد روتين ليستطيع المسئولون فقط الإعلان عن أنهم يفعلون شيئًا لتخفيف العبء عن المواطنين.

التموين: تخفيضات المعرض وصلت لـ20%

فيما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى أن التخفيضات بالمعرض وصلت إلى 20% فى محاولة لتوفير كل مستلزمات الطلاب المدرسية، مؤكدًا أن عددًا من الشركات بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف المصيلحى فى تصريحات صحفية أن المعرض يضمن لنا تحقيق الجودة وتقديم السلع بأقل من سعر الجملة، وأن بيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة يأتى تخفيفًا للأعباء عن المواطنين فى ظل الارتفاع الشديد الذى تشهده الأسواق فى الفترة الحالية بأرض المعارض بمدينة نصر.