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مانشيستر سيتى يدك شباك كريستال بالاس بخماسية

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مانشيستر سيتى يدك شباك كريستال بالاس بخماسية مانشيستر سيتى يدك شباك كريستال بالاس بخماسية

التحرير

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فاز فريق مانشيستر سيتى على نظيره كريستال بالاس بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الإتحاد، فى إطار منافسات الأسبوع السادس بالدورى الإنجليزى .

وإفتتح أهداف السيتى اللاعب ليروي سان فى الدقيقة الـ44، قبل أن يضع زميله رحيم ستيرلنج هدفين فى الدقيقة الـ51،59، وأحرز الأرجنتينى سرجيو أجويرو رابع أهداف السيتى فى الدقيقة الـ79، وأختتم اللاعب فابيان ديلف ماراثون الأهداف بالهدف الخامس فى الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشيستر سيتى إلى النقطة الـ16 فى المركز الأول، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس دون نقاط فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى.

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التحرير

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