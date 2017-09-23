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محافظ قنا يعقد اجتماعًا لبحث مشكلة المياه بقرية الكوم الأحمر

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مصراوي Masrawy

محافظ قنا يعقد اجتماعًا لبحث مشكلة المياه بقرية الكوم الأحمر

07:12 م السبت 23 سبتمبر 2017

محافظ قنا يعقد اجتماعًا لبحث مشكلة المياه بقرية الكوم الأحمر

محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان

قنا - (أ.ش.أ):

اجتمع محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ومساعد وزير الداخلية لأمن قنا اللواء علاء محمود العياط، ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض، بأهالي قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط؛ لبحث شكواهم من ضعف المياه وانقطاعها بصفة مستمرة بالقرية.

وأوضح محافظ قنا، اليوم السبت، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي كلفت شركة مياه الشرب بقنا بتنفيذ إنشاء محبس مشترك "بوستر" لتغذية قرى مركز فرشوط بالمياه، ومنها قرية الكوم الأحمر، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من محطة مياه الشرب المرشحة بمدينة فرشوط خلال خمسة أشهر قادمة والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 لتر / ثانية.

ولفت إلى أن المحطة مقامة على مساحة 15 ألف متر وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 230 مليون جنيه، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة وصلت إلى 90%، منوهًا على اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمشروعات المياه والصرف الصحي.

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