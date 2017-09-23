قوات سوريا الديمقراطية تنتزع السيطرة على أكبر حقل نفطي من داعش

القاهرة - (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقاتلون أكراد أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة انتزعت السيطرة على أكبر حقل نفطي في سورية من أيدي تنظيم داعش.

وقال المرصد إن "قسد"، وهي ائتلاف يقوده الأكراد ويتحالف مع الولايات المتحدة، قد سيطرت على حقل كونيكو في محافظة دير الزور، شرقي البلاد.

وأضاف المرصد أن داعش كان يحاول إعادة السيطرة على الحقل بتنفيذ هجمات مضادة.

وقالت "قسد" في بيان عبر الإنترنت إن قواتها سيطرت على "كونيكو" بعد أن حاصرت مقاتلي داعش لمدة يومين.

ويتناحر مقاتلو "قسد" مع القوات الحكومية المدعومة من روسيا للسيطرة على دير الزور، وهى منطقة غنية بالنفط تخضع لسيطرة داعش منذ عام 2014.

وفي الأسابيع الأخيرة، ادعت كل من "قسد" والقوات السورية تحقيق مكاسب ضد التنظيم الراديكالي في دير الزور المتاخمة للعراق.