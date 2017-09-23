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تجديد حبس المتهمين بالشروع في سرقة شقة فردوس عبد الحميد بالعمرانية

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهمين بالشروع في سرقة شقة فردوس عبد الحميد بالعمرانية

07:03 م السبت 23 سبتمبر 2017

تجديد حبس المتهمين بالشروع في سرقة شقة فردوس عبد الحميد بالعمرانية

أرشيفية

كتب – صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا بتهمة الشروع في سرقة شقة الفنانة فردوس عبد الحميد.

التحقيقات كشفت أن المتهم "ب. ع."، طالب بكلية الهندسة، كوَّن تشكيلا عصابيا، وكسر باب شقة خالية من السكان، تبين أنها ملك للفنانة فردوس عبد الحميد.

وأضافت التحقيقات التي جرت بمعرفة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، أن المتهم استغل غياب الفنانة فردوس عبدالحميد عن الشقة، وسطا عليها، وتمكن الأهالي من ضبطه، وتسليمه لقسم الشرطة.

وأرشد المتهم على باقي التشكيل وهما: "محمد ا."، مقاول، ونجله "أحمد"، صاحب محل، وأنهم استولوا على بعض الشقق الخالية من السكان، وبيعها بعقود بيع مزورة.

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