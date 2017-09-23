بالصور.. حقائب مدرسية "هدية" أمن القاهرة للطلاب

"مصراوي" عند منزل "العريس المنتحر".. ووالدته: "مراته حامل في الرابع

كتب – علاء عمران:

قام رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم السبت، بتوزيع حقيبة تحوي عددا من الأدوات المدرسية على طلبة المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

الحقيبة تحوي مستلزمات مدرسية مدون عليها إرشادات مرورية ومطويات تحوي رسالة وأهداف جهاز الشرطة، وبعض الملصقات المرورية، وعلم مصر.

وقدم أولياء أمور الطلاب الشكر لضباط الشرطة المتواجدين أمام المدارس، وحرصوا على تقديم الشكر للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة في كافة الأوساط الجماهيرية، وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة، لاسيما طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية.