البيئة تواجه نوبات تلوث الهواء بالتفتيش على مصانع الطوب بالبحيرة

كتبت - مادي غيث:

قام جهاز شئون البيئة بالبحيرة، بالتفتيش على مصانع الطوب المتواجدة بكفر مجاهد التابع لمركز كوم حمادة، بالتعاون مع أعضاء مجلس المدينة و مركز الشرطة و مفتشى إدارة التموين بكوم حمادة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقال بيان للوزارة اليوم السبت، إن عمليات التفتيش أسفرت عن وجود 5 مصانع طوب عن مطابقة مصنعين للقوانين والاشتراطات البيئية ومخالفة مصنعين وتوقف مصنع عن العمل.

كما أشرف محور الصناعات الصغرى التابع لفرع البحيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المكامير الصادر لها قرارات إزالة من مجلس مدينة حوش عيسى على إزالة 7 مكامير بنطاق حوش عيسى بعد اطفاءهم بمياه الصرف و ذلك بمشاركة قسم شرطة حوش عيسى.

يأتي هذا فى إطار مكافحة السحابة السوداء بمحافظة البحيرة ، و تنفيذاً لقرار محافظ البحيرة الصادر برقم 1130 لسنة 2017 و الخاص بوضع ضوابط التشغيل و الإيقاف للأنشطة الصناعية الناجم عنها ملوثات هواء حيث تم التفتيش على (345) منشأة صناعية حتى الآن و جارى استكمال خطة التفتيش على باقى المنشآت.