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اللجنة اليهودية الأمريكية تثمن المساعي المصرية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

اللجنة اليهودية الأمريكية تثمن المساعي المصرية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط

06:37 م السبت 23 سبتمبر 2017

اللجنة اليهودية الأمريكية تثمن المساعي المصرية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط

جانب من اللقاء

القاهرة/نيويورك - (د ب أ):

ثمن وفد قيادات اللجنة اليهودية الأمريكية دور المهم في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وذلك في لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة اليوم السبت.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمساعي المصرية من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك في ختام مشاركة الوزير في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد ابو زيد أن شكري بحث مع الوفد العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية تعزيزها، بالإضافة إلى الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ومعالجة الوضع في قطاع غزة، فضلا عن الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط بشكل عام، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد لأعضاء اللجنة علي أهمية استثمار جميع الدوائر الأمريكية من أجل تنشيط وتعزيز العلاقات الأمريكية مع مصر في مجالاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، لاسيما في ظل ما تواجهه مصر والمنطقة من مخاطر وتهديدات متزايدة تؤثر على مصالح جميع الأطراف.

وأضاف أبو زيد أن شكري استعرض خلال اللقاء الرؤية المصرية لسبل معالجة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الجهود التي تبذلها مصر حاليًا في مجال مكافحة الإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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